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Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü

Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü
Hindistan'da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiğinin şişirilmesi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı. Eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, 1 çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğer çalışanın ise lastiğin havasını kontrol ettiği sırada lastiğin patladığı görüldü. Patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı görüntülerde çevredekilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sohail Khan
 

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