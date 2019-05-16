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Hindistan'da çatışma: 5 ölü

Hindistan'da çatışma: 5 ölü
Hindistan'da çatışma: 5 ölü

Hindistan kontrolündeki Keşmir’de güvenlik güçleri ile Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada biri sivil 5 kişi hayatını kaybetti.

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kesiminde bulunan Pulwama bölgesinde Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütü üyeleri ile askerler arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 5 saat süren çatışmalarda 3'ü örgüt üyesi, biri sivil ve biri ordu personeli toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında yaralanan 2 asker ve 1 sivilin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer çatışmanın yaşandığı bölgede internet erişimini kısıtlarken, çevre köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Operasyonda bir sivilin ölmesi üzerine çatışmanın yaşandığı bölge sakinleri sokaklara inerek olayı protesto etti. Güvenlik güçleri, kendisine taş fırlatan bölge halkına göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.  

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