Hindistan'da Covid-19'a rağmen seçime gidilecek

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında dünya genelinde en çok vakanın tespit edildiği ikinci ülke olan Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 52 vaka kaydedildi. Ülkede salgın kontrol altına alınamazken, nüfus bakımından en büyük 3. eyalet olan Bihar'da Ekim ayında yerel seçimlere gidileceği duyuruldu. Seçim Komisyonu (CEC) tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin Ekim ayı sonunda başlayacağı ve 3 güne yayılacağı bildirildi. CEC yetkilisi Sunil Arora, salgına yönelik alınan tüm tedbirlerin seçimler sırasında katı bir şekilde uygulanacağını belirtti. Arora seçimlerde görev alacaklar için 700 binden fazla el dezenfektanı, 44.6 milyon maske, 600 bin kişisel koruyucu ekipman, 760 bin yüz siperliği ve 2.3 milyon eldiven ayrıldığını, seçmenlere oy kullanmaları için tek kullanımlık eldivenler verileceğini belirtti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 141 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 92 bin 290'a yükseldiği bildirildi. Bihar eyaletinde ise 174 binden fazla vaka ve 878 ölüm kaydedildi.