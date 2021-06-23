İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi

Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi
Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi

Hindistan’da, korona virüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından ortaya çıkan Delta Plus mutasyonun vaka sayısı 40’a yükseldi.

Hindistan'da yen tip korona virüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görülmüştü. Ülkede toplam Delta Plus mutasyonun vaka sayısının 40' yükseldiği açıklandı.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamda, “Delta Plus mutasyonu Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi. Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni mutasyonun yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber korona virüse karşı alınan önlemlerin arttırılmaya talimat verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Hindistan mutasyon virüsünün daha bulaşıcı olduğunu açıklarken yeni belirlenen Delta Plus mutasyonunun ise Hindistan mutasyonundan daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor. Maharashtra'daki Hindistanlı sağlık uzmanlara göre, Delta Plus ülkede üçüncü bir salgın dalgasını tetikleyebilecek.

Hindistan'da açıklanan son verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a ulaşırken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 691 oldu.
 

İLGİLİ HABER
Çinde bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı Çin’de bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı
İLGİLİ HABER
Almanyadan dijital Covid-19 aşı kartı uygulaması: “CovPass” Almanya’dan dijital Covid-19 aşı kartı uygulaması: “CovPass”
İLGİLİ HABER
Çin, Covid-19 sınır kısıtlamalarını 1 yıl daha uzatabilir Çin, Covid-19 sınır kısıtlamalarını 1 yıl daha uzatabilir

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.