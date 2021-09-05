İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hindistan'da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için farklı bir yol kullandı; gündem oldu

Hindistan'da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için farklı bir yol kullandı; gündem oldu
Hindistan'da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için farklı bir yol kullandı; gündem oldu

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan’da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için farklı bir yol kullandı; gündem oldu - Tıkla İzle

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.

Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Sohail Khan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.