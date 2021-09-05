Hindistan'da doğal kaynak bulamayan fil, su içmek için farklı bir yol kullandı; gündem oldu

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.

Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Sohail Khan

