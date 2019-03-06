Hindistan'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 530'a yükseldi

Hindistan'da domuz gribi vakaları artıyor. Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'a kadar sadece 1 hafta içinde vaka sayısı 2 bin 500'e ulaşırken, toplamda 530 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. NCDC'nin açıklamasında, 24 Şubat ile 3 Mart arasında hastalığa yakalananların sayısında ani bir artış kaydedildiği, 3 Mart'a kadar 17 bin 366 domuz gribi vakası görüldüğü belirtildi. NCDC, hemen hemen tüm eyalette hastalığa yakalananların yapmaları gerekenleri anlatmak için sağlık danışmanlıklarını yaygınlaştırdı.

NCDC, 22 Şubat'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 379 iken, hastalığı kapanların 12 bini geçtiğini belirtti. Rajasthan eyaleti diğer eyaletler arasında son iki ayda görülen 131 ölüm vakası ile ilk sırada yer alıyor, ardından Gujarat, Punjab, Delhi ve Telangana eyaletleri geliyor.

Domuz gribi, öksürme ve hapşırma yoluyla oluşan büyük damlacıklar yoluyla kişiden kişiye yayılan, kendi kendini sınırlayan viral bir hastalık. Belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya nefes almada zorluklar olarak sıralanıyor. Diğer semptomlar arasında vücut ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ishal ve kusma ve kan lekeli balgam sayılabilir.

Virüs ayrıca, kirli bir nesneye veya yüzeye (telefon, cep telefonları, bilgisayarlar, kapı kolları, kapı zilleri, kalemler, oyuncaklar vb ) temas, el sıkışması, sarılma, öpme dahil dolaylı temas yoluyla da yayılıyor.