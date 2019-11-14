Hindistan'da eğitimi durduran hava kirliliği koşu yarışını engelleyemedi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de nefes almada güçlüğe ve gözlerde yanmaya neden olan hava kirliliği etkisini sürdürüyor. Okulların kapalı olduğu ülkede bu sabah bine yakın öğrencinin korunmasız halde koşu yarışı yapması tepkilere neden oldu. Hükümetin acil durum ilan ettiği ülkede her yıl düzenlenen koşunun iptal edilmemesi nedeniyle binden fazla çocuk maskesiz halde başkent Yeni Delhi'de koştu.

Yönetimin açıklama yapması gerektiğini belirten bir sosyal medya kullanıcısı Shashank Jaitely, “Çocuklar için koş. Tehlikeli kirlilik içinde. Saçma tiyatro” ifadelerini kullandı. Yetkilileri suçlayan sosyal medya kullanıcıları eğitime ara verdiren bir hava kirliliği içerisinde çocukların koşu yapmasına tepki gösterdi.