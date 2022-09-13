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Hindistan'da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü

Hindistan'da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü
Hindistan'da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü

Hindistan’ın Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde bulunan bir elektrikli bisiklet galerisinde çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde bulunan bir elektrikli bisiklet galerisinde yangın çıktı. Yetkililer olayda 1‘i kadın olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yangının bir kısa devre sonucu meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin dumandan zehirlendikleri ortaya çıktı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların cam kenarlarına tutunarak yangından kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Sohail Khan

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