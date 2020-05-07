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Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı

Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı
Hindistan'da enerji santralinde patlama: 8 yaralı

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan enerji santralinde yaşanan patlama sonucu 8 işçi yaralandı.

Hindistan'nın Tamil Nadu eyaletinde bulunan Neyveli Enerji Santrali'nde kazanların aşırı ısınması sonucu patlamada meydana geldi. Patlama sonucu 8 işçi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Yetkililer, patlamanın 2. Santralin 6. Ünitesinde meydana geldiğini aktarırken, patlama hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde bir endüstriyel tesiste kimyasal gaz sızıntısı meydana gelirken, 9 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Abid Mazhar

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