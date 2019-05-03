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Hindistan'da Fani Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Fani Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da Fani Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Orissa eyaletini etkisi altına alan Fani Kasırgası 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan’da Fani Kasırgasında 2 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Hindistan'da son 30 yılda ülkenin doğu sahillerini vuran dördüncü kasırga olan Fani Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti. Orissa eyaletinin Puri bölgesi yakınlarında saatte 200 kilometre hızla karaya ulaşan Fani Kasırgası'nın şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi. Orissa eyaletini vuran kasırganın zayıfladığı belirtilirken yarın akşam Bangladeş'i vurması bekleniyor.

Yetkililer, Odisha eyaletinde şu ana kadar en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 1'inin sığındığı barınakta kalp krizi geçirdiği diğerinin ise üzerine ağaç düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.
Öte yandan saatte 200 kilometreye ulaşan rüzgarlar ağaçları yerinden sökerken, elektrik kesintilerinin yaşandığı, evlerin çatılarının uçtuğu, otobüsün devrildiği, vincin evlerin üzerine devrildiği aktarıldı.  

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