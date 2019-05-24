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Hindistan'da feci yangın: 19 ölü

Hindistan'da feci yangın: 19 ölü
Hindistan'da feci yangın: 19 ölü

Hindistan’da bir eğitim merkezinde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da feci yangın: 19 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'da bir eğitim merkezinin ikinci katındaki derslikte yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, binanın ikinci katında bulunan pencerelerden en az 10 öğrencinin aşağı atladığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. Yaralıların hızla iyileşmesi için dua ettiğini açıklayan Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İtfaiye ekipleri öğrencilerin yanı sıra binada mahsur kalan diğer kişilere de ulaşmaya çalışıyor.
 

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