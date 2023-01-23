Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Kilveedi köyündeki Draupathi Tapınağı'nda Draupathi Amman şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dün gece gerçekleştirilen etkinlikler esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vinç devrildi. Yerel saatle 20.15 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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