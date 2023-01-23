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Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı

Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı
Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Draupathi Tapınağı'nda gerçekleştirilen Draupathi Amman şenlikleri esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vincin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Kilveedi köyündeki Draupathi Tapınağı'nda Draupathi Amman şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dün gece gerçekleştirilen etkinlikler esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vinç devrildi. Yerel saatle 20.15 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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