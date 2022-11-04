Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

Hindistan, anız yakımı ve araç emisyonlarının yol açtığı hava kirliliğiyle boğuşuyor. Ülkenin 12 kentinde hava kalitesi indeksi (AQI) 400'ün üzerine çıkarak "tehlikeli" seviyeye yükseldi. Hava kalitesi indeksinin bugün 470'i aştığı Delhi'de ilkokulların tatil edilmesine karar verildi. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal düzenlediği basın toplantısında son birkaç gün içinde hava kalitesinde düşüşe aşırı anız yakılmasının yol açtığını belirterek, "Kirlilik durumunu kontrol etmek için tüm adımları atıyoruz. Yarından itibaren Delhi'deki tüm ilkokulları kapatıyoruz. Bu suçlamanın değil, soruna çözüm bulma zamanıdır. Bu kadar hassas bir konuda siyaset yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

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