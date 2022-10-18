Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Özel Aryan Uçuş Şirketi'ne ait bir helikopter düştü. Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yapılan açıklamada, Kedarnath bölgesinden hareket eden helikopterin Hintli hacıları taşıdığı ve Garud Chatti yakınlarında düştüğü belirtildi. ITBP, 2'si pilot toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kurtarma operasyonlarının ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet Afet Müdahale Gücü ve bölge yönetimine bağlı ekipler yardım ve kurtarma çalışmaları nedeniyle olay yerinde" ifadelerini kullandı.

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