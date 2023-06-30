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Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü

Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü
Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü

Hindistan’da bir ilaç fabrikasında iki reaktif maddenin birbiriyle etkileşime girip patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da ilaç fabrikasında yangın: 2 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletine bağlı Anakapalle bölgesinde bir ilaç şirketinde iki reaktif maddenin birbiriyle etkileşime girmesi sonucu patlama meydana geldi. Fabrikayı bir anda alevler sararken dumanlar gökyüzünü kapladı. Toplam 35 kişinin bulunduğu fabrikada 28 işçi can havliyle kendisini dışarı attı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken fabrika kullanılamaz halde geldi.

Sohail Khan

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