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Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı

Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı
Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı

Hindistan'ın Jodhpur kentinde inşaat halindeki bir fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.

Hindistan'da inşaat halindeki fabrikanın duvarı çöktü: 6 ölü, 10 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur kentinde bulunan inşaat halindeki bir fabrikanın duvarı çöktü. Olay yerine kurtarma, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Jodhpur polisi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmaları sırasında 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 10 işçinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha fazla işçinin enkaz altında kalmış olabileceği şüphesiyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Rajasthan Eyalet Başbakanı Ashok Getlot yaptığı açıklamada, yaşanan can kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

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