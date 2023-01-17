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Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü

Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü
Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen 3 farklı çığ, işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştü. Can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Hindistan’da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü - Tıkla İzle

Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesine bağlı Ganderbal kasabasında aynı anda 3 çığ meydana geldi. Keşmir ve Ladakh arasında bağlantı sağlayacak tünel projesinin bulunduğu dağlık alanda meydana gelen çığlar, amatör kameraya yansıdı. Üç çığın da işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştüğü görüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

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