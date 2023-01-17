Hindistan'da işçilerin kaldığı barınaklara çığ düştü

Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesine bağlı Ganderbal kasabasında aynı anda 3 çığ meydana geldi. Keşmir ve Ladakh arasında bağlantı sağlayacak tünel projesinin bulunduğu dağlık alanda meydana gelen çığlar, amatör kameraya yansıdı. Üç çığın da işçilerin kaldığı barınakların üzerine düştüğü görüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

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