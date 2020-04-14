İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan'da karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Hindistan'da karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan’da korona virüs vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından ülke genelinde uygulanan karantina 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'dan ABD'ye kadar etkili olana korona virüs nedeniyle ülkeler karantina kararı almaya veya karantina sürelerini uzatmaya devam ediyor. Hindistan da ülke genelinde uygulanan karantinanın 3 Mayıs'a kadar uzatılması kararı aldı. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusa sesleniş konuşmasında korona virüs salgınını önlemek için karantina süresinin uzatıldığını açıkladı. "Ülke krizin olmasını beklemedi" diyen Modi, vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hindistan'da bugüne dek 10 bin 541 korona virüs vakası görülürken 358 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Abid Mazhar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.