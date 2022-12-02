Hindistan'da kil madeni çöktü: 7 ölü

Hindistan'ın Chhattisgarh'ın Bastar bölgesindeki Malgaon köyünde yer alan beyaz kil ocağında çökme meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Yetkililer, 5 kişinin madende, 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, ocağın köylülerin toprağı kazdığı sırada çöktüğünü söyledi.

Sohail Khan

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