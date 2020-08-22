İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da kimya fabrikasında dev yangın

Hindistan'da kimya fabrikasında dev yangın
Hindistan'da kimya fabrikasında dev yangın

Hindistan’nın Telangana eyaletinde kimya fabrikasında yangın çıktı.

Hindistan’da kimya fabrikasında dev yangın - Tıkla İzle

Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Dundigal kentinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alev topuna döndü. Yetkililer, 8 itfaiye aracının hızlı bir şekilde olay yerine giderek, yangına müdahale ettiğini aktardı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, fabrikada çok sayıda kimyasal maddenin bulunması nedeni ile yangının çok hızlı büyüdüğü aktarılırken, yangını kontrol altına almanın uzun süreceği ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadı bilinmezken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan dün Hindistan'ın Telangana-Andra Pradeş sınırında bulunan Srisailam hidroelektrik santralinde yangın çıkmış, çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Abid Mazhar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.