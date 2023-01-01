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Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı

Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı
Hindistan'da kimya fabrikasında patlama sonrası yangın: 2 ölü, 14 yaralı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Nashik kentinde bulunan kimya fabrikasındaki kazanda patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 4'ü ağır toplam 14 kişi de yaralandı. Yetkililer, yeni yılın ilk günü olması nedeniyle patlama sırasında fabrikada bulunan işçi sayısının normal günlere göre daha az olduğunu ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sohail Khan

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