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Hindistan'da korona kaynaklı can kaybı Nisan'dan bu yana en düşük seviyede

Hindistan'da korona kaynaklı can kaybı Nisan'dan bu yana en düşük seviyede
Hindistan'da korona kaynaklı can kaybı Nisan'dan bu yana en düşük seviyede

Hindistan’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 817 can kaybı kaydedildi. Bu sayı, 10 Nisan’dan bu yana görülen en düşük can kaybı oldu.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri Hindistan'da son 24 saatte 45 bin 699 vaka tespit edilirken 817 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan verilere göre, 817 ölü sayısı ile 10 Nisan'dan bu yana ülkede en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi. Hindistan Sağlık Bakanlığına göre, en fazla can kaybı Maharaştra ve Tamil Nadu'da yaşandı. Bakanlık, ölü sayısının 231'i Maharaştra'da, 118'i Tamil Nadu'da kaydedildiğini açıkladı.

Öte yandan, Hindistan'da 28 Haziran'da 979 vaka ile ilk kez Nisan ayından bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 30 milyon 362 bin 848'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 398 bin 484 oldu.

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