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Hindistan'da korona virüs vakaları 10 milyonu aştı

Hindistan'da korona virüs vakaları 10 milyonu aştı
Hindistan'da korona virüs vakaları 10 milyonu aştı

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Korona virüs vakalarının 10 milyonu aştığını Hindistan, korona virüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında 17 milyon 888 bin 353 korona virüs vakasına sahip olan ABD'den sonra 2. ülke oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin yeni vaka tespit edilmesiyle toplam korona virüs vaka sayısı 10 milyon 4 bin 825 'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145 bin 171 olarak açıklandı.

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