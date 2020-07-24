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Hindistan'da korona virüse dikkat çekmek için led ışıklı maske

Hindistan'da korona virüse dikkat çekmek için led ışıklı maske
Hindistan'da korona virüse dikkat çekmek için led ışıklı maske

Hindistan’da korona virüs salgınına dikkat çekmek için Hintli bir vatandaş led ışıklı maske yaptı.

Hindistan’da korona virüse dikkat çekmek için led ışıklı maske - Tıkla İzle

Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülkede maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, insanlar tarzlarını taktıkları maskelere yansıtmaya başladı. Hindistan'da iş adamı Shankar Kurhade'nin 4 bin Dolar değerindeki altın maskesinin ardından şimdide Hintli bir vatandaşın tasarladığı led ışıklı maske sosyal medyanın gündemine oturdu. Batı Bengal'deki Kanchrapara kentinde yaşayan Gaur Nath isimli vatandaş korona virüs salgınına ve ülkesinde artan vakalara dikkat çekmek amacı ile led ışıklı maske tasarladı. Nath, insanların salgın konusunda dikkatli olmalarını ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Hindistan'da toplam vaka sayısı 1 milyon 319 bin 302'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 24'e ulaştı. Hindistan, dünyada salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Abid Mazhar
 

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