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Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi

Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi
Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi

Hindistan’da şimdiye dek tespit edilmiş toplam korona virüsü vak'a sayısının 29’a yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Hindistan'da vak'a sayılarını arttırmaya devam ediyor. Ülkede son iki gün içinde vak'a sayısının 29'a yükselmesiyle Hindistan hükumeti harekete geçti. Dün 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testi pozitif çıkmış, İtalyan turistler karantina altına alınmıştı. Bugün de Hintli vatandaşlarda korona virüsünün görülmesiyle vak'a sayısı 29'u buldu. Hükumetin aldığı önlemler arasında havaalanlarına termal kamera kurularak taramadan geçirilmesi, limanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılması, kontrol noktalarının çoğaltılması yer aldı.

Holi Festivali iptal edildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, virüse yakalanmaktan kaçınmak için toplu yerlerde bulunmayın çağrısı yaptı. Ayrıca Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, ihtiyati tedbir olarak baharın gelişinin kutlandığı ve 10 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen Hindistan'a özgü Holi Festivalinin bu yılki kutlamalarını iptal etti.

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