İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı

Hindistan'da lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı
Hindistan'da lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki bir lunaparkta Discovery isimli eğlence aletinin direği kırılınca insanlar 20 metre yükseklikten düştü, 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Hindistan’da lunaparkta kaza - Tıkla İzle

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Discovery isimli eğlence aletinin direği kırılınca, eğlence sevenleri taşıyan gövde 20 metre yüksekten yere çakıldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı. Belediye Meclisi Temsilcisi Vijay Nehra, yaptığı açıklamada, “Adli tıp ekibi ile birlikte polis, konuyu araştırıyor. Yaralılara ise uygun tedavi uygulanıyor” dedi.

Yaralıların tedavisinin sürdüğünü kaydeden Nehra, “Kaza sonrası çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye gönderildi. Yaralılar şehir hastanesinin çocuk, ortopedi ve cerrahi bölümlerine kaldırıldı. İlk hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak” açıklamasında bulundu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.