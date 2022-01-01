Hindistan'da madende toprak kayması: 4 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletine bağlı Bhiwani bölgesindeki Tosham kasabası yakınlarında yer alan madende toprak kayması meydana geldi. Haryana Eyalet Başbakanı Anil Vij, faciada en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis ise Bhiwani yaklaşık 15 ila 20 kişinin toprak kaymasında mahsur kaldığından endişe edildiğini belirtti. Madende başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, olaydan etkilenenlerin çoğunun madende çalışan işçiler olduğu aktarıldı. Kamyon ve iş makinelerinin de toprak altında kaldığı ifade edildi.