Hindistan'da mahkeme kararıyla 100 metrelik 2 bina yıkıldı

Hindistan'ın Noida şehrinde inşa edilen yaklaşık 100 metrelik 2 bina, Yüksek Mahkeme kararıyla yıkıldı. Yetkililer binanın yıkılmasından 7 saat önce bölgedeki bin 500'den fazla ailenin tahliye edildiğini belirtti.

Binaların yıkılma kararı Yüksek Mahkeme tarafından, inşaat firmasının hükümet yetkilileriyle gizli anlaşma yaparak, yakındaki binalardan belirli bir mesafede inşaat yapılmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından alındı. Yetkililer binaların 3 bin 500 kilogram patlayıcı kullanılarak, şelale yöntemi ile yıkıldığını belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde 2 binanın yıkıldığı anları izlemek için bir araya gelen halkın olayı büyük bir ilgiyle takip ettiği görüldü.