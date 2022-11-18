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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı

Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı
Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Hindistan'ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2'si kadın 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı aktarıldı.

Sohail Khan
 

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