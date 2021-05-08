Hindistan'da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 4 bin 187 ölüm

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayıları endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 404 bin 78 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 21 milyon 892 bin 676'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 187 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük ölüm sayısında rekor kırılırken, toplam can kaybı sayısı da 238 bin 270'e yükseldi. Günlük vaka sayısının 3 gündür 400 binin üzerinde seyrettiği Hindistan'da en son en yüksek günlük ölüm sayısı 3 bin 980 ile 6 Mayıs'ta kaydedilmişti.

Tamil Nadu'da yetkililer, dün eyalet genelinde 26 bin 465 ile günlük vaka sayısında rekor kırılmasının ardından 2 haftalık tam kapanma kararı aldı. Karara göre Pazartesi gününden itibaren eyalet genelinde bazı istisnalar hariç tüm iş yerleri kapatılacak. Restoranlar yalnızca paket servis ile faaliyetini sürdürecek, marketler ise yerel saatle 08.00-12.00 arasında açık olabilecek.