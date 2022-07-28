İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan’da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan’da savaş uçağı düştü: 2 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-21 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın yerel saatle 21.00 sularında Barmer'da bulunan Bhimra köyü yakınlarına düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dilenerek, Hava Kuvvetlerinin acılı ailelerin yanında olduğu aktarıldı.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü ifade edildi.

Abid Mazhar - Sohail Khan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.