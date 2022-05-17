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Hindistan'da sel: 8 ölü

Hindistan'da sel: 8 ölü
Hindistan'da sel: 8 ölü

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da sel: 8 ölü - Tıkla İzle

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim alanı da hasar aldı.

Assam Dima Hasao bölgesinden bir yetkili, bölgede sel nedeniyle tren seferlerinin çalışmadığını ve bölgedeyaşayan 200 bin kişinin sel ve toprak kayması sebebiyle eyalete giriş ve çıkışlarının engellendiğini açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini konusunda ise uyardı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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