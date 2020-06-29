Hindistan'da sel felaketinde 1 milyondan fazla kişi evini terk etti

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış hayatı felç etti. Ülkenin Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saatte 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bölgedeki durumun kritik hale geldiği aktarılan açıklamada, 2 bin köyün sular altında kaldığı ve 1 milyondan fazla kişinin evini terk ettiği belirtildi. Selden Assam eyaletindeki 33 kentten en az 23'ünün etkilendiği ifade edildi.

Yetkililer, önümüzdeki 3 gün boyunca daha fazla yağış ve Brahmaputra Nehri'nde su seviyesinin artmasının beklendiği uyarısında bulundu. Assam Su Kaynakları Bakanı Keshab Mahanta, "Bölgedeki taşkın durumu son derece ciddi bir şekilde devam ediyor" dedi.

Yetkililer, askeri personelin kurtarma operasyonlarında yer aldığını ve korona virüsün yayılmasını önlemek için insanların geçici barınma kamplarına sosyal mesafeye uygun bir şekilde yerleştirildiğini ifade etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyadaki büyük tek boynuzlu gergedanlara ev sahipliği yapan Kaziranga Ulusal Parkı'nın da sular altında kaldığı belirtildi.

Assam'da her yıl meydana gelen sel felaketinde milyonlarca rupilik zarar oluşuyor.

