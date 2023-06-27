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Hindistan'da sel ve toprak kayması: 9 ölü

Hindistan'da sel ve toprak kayması: 9 ölü
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 9 ölü

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da sel ve toprak kayması: 9 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Eyalette 301 yol trafiğe kapanırken, 140 trafoda hasar meydana geldiği öğrenildi. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 303 hayvan telef oldu. Eyaletteki bazı otoyollar trafiğe açılırken, Mandi ve Kullu bölgelerinde karayolunun kapanması nedeniyle Pazar akşamından bu yana turistlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Himachal Pradesh Eyaleti Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların maliyetinin yaklaşık 30 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 365 bin 830 dolar) olarak tahmin edildiği belirtildi.
Meteoroloji ajansı, 1 Temmuz'a kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım düşmesi ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

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