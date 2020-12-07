İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi

Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi
Hindistan'da son 24 saatte 33 bin korona vakası kaydedildi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 33 bin yeni korona virüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, ülkede son 24 saatte 33 bin yeni korona virüs vakası kaydedildi. Ülke genelindeki toplam korona virüs vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 391 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, korona virüsten ölenlerin sayısı 140 bin 590 olarak açıklandı.

Hindistan, 15 milyon 159 bin 529 korona virüs vakası görülen ABD'nin ardından dünyada en çok vaka görülen 2. ülke konumunda bulunuyor. Hindistan sağlık yetkilileri, festival sezonundaki kalabalık pazarlar ve caddelerin yoğun olması göz önüne alınırken günlük vaka sayısının en az 50 bin olmasının beklendiğini vurguladı.
Hindistan'da Eylül ayında bir günde 97 bin korona virüs vakası görülmüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.