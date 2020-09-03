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Hindistan'da son 24 saatte 83 binden fazla korona vakası

Hindistan'da son 24 saatte 83 binden fazla korona vakası
Hindistan'da son 24 saatte 83 binden fazla korona vakası

Hindistan’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 83 binden fazla korona virüs vakası tespit edildi.

Korona virüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerden Hindistan'da vaka sayısı her geçen gün artıyor. Hükümet kaynaklarına göre, ülkede son 24 saatte 83 bin 883 korona virüs vakası tespit edildi. Ülke genelindeki korona virüs vaka sayısı 3 milyon 853 bin 406'ya yükselirken, can kaybı 67 bin 376 olarak açıklandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı ise yalnızca Çarşamba günü bin 43 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Dünya genelinde 26 milyon 205 binden fazla korona virüs vakası kaydedilirken, 867 bin 893 kişi de korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

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