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Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a

Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a
Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 49 bin 310 vak'a tespit edildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vak'a sayısı olduğu belirtildi.

Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a - Tıkla İzle

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 49 bin 310 yeni vak'a tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 1 milyon 287 bin 945'e yükseldiği bildirildi. Böylece ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde en yüksek sayıda vak'a kayda geçti. Son 24 saatte 740 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısının 30 bin 601'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, şu ana kadar toplam 817 bin 209 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini belirtti.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) verilerine göre ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 15 milyon 428 bin 170 korona virüs testi yapıldı. Hindistan, dünya genelinde en fazla vak'anın kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

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