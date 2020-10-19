İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da son 3 ayın en düşük günlük Covid-19 ölüm sayısı kaydedildi

Hindistan'da son 3 ayın en düşük günlük Covid-19 ölüm sayısı kaydedildi
Hindistan'da son 3 ayın en düşük günlük Covid-19 ölüm sayısı kaydedildi

Hindistan’da korona virüs salgını nedeniyle son bir günde 579 kişinin hayatını kaybettiği, bunun son 3 aydır kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğu belirtildi.

Dünya ülkeleri arasında Covid-19 salgını sıralamasında 2. sırada olan Hindistan'da Covid-19 ölümleri azalıyor. Hindistan'da günlük ölü sayısındaki en düşük rakam kayıtlara geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 55 bin 722 yeni Covid-19 vak'asının olduğunu ve 579 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın son 3 aydır kaydedilen en düşük ölüm sayısının olduğunu bildirdi.

Hindistan hükumetine bağlı bilim insanları geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, halkın maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmesi halinde 2021 Şubat ayına kadar Covid-19 salgınının hafifleyeceğini ifade etmişti. Bilim insanları, Hindistan'da günlük Covid-19 vak'alarının azaldığını ifade ederek, yaklaşan kış döneminde günlük vak'alarda atış yaşansa bile günlük vak'a rekorunu geçmeyeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.