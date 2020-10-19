Hindistan'da son 3 ayın en düşük günlük Covid-19 ölüm sayısı kaydedildi

Dünya ülkeleri arasında Covid-19 salgını sıralamasında 2. sırada olan Hindistan'da Covid-19 ölümleri azalıyor. Hindistan'da günlük ölü sayısındaki en düşük rakam kayıtlara geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 55 bin 722 yeni Covid-19 vak'asının olduğunu ve 579 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın son 3 aydır kaydedilen en düşük ölüm sayısının olduğunu bildirdi.

Hindistan hükumetine bağlı bilim insanları geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, halkın maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmesi halinde 2021 Şubat ayına kadar Covid-19 salgınının hafifleyeceğini ifade etmişti. Bilim insanları, Hindistan'da günlük Covid-19 vak'alarının azaldığını ifade ederek, yaklaşan kış döneminde günlük vak'alarda atış yaşansa bile günlük vak'a rekorunu geçmeyeceğini bildirdi.