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Hindistan'da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Hindistan'da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Hindistan'da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi. Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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