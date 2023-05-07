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Hindistan'da tekne faciası: 16 ölü

Hindistan'da tekne faciası: 16 ölü
Hindistan'da tekne faciası: 16 ölü

Hindistan’da bir teknenin alabora olması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü - Tıkla İzle

 

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram'da içerisinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazada, en az 16 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 12'sinin kimliğinin belirlendiğini ifade ederek, can kaybının artabileceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelere tazminat ödeneceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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