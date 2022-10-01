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Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü

Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü
Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir traktörün gölete düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Kanpur bölgesinde kasasında 60 yolcu bulunan bir traktör gölete düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını belirtirken, Hindistan Başbakanı Yogi Adiyanath kazadan dolayı üzgün olduklarını ve yaralıların uygun şekilde tedavi edilmesi için görevlilere talimat verildiğini söyledi. Şu ana kadar 11'i kadın, 11'i çocuk olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurtarma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sohail Khan

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