İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü

Hindistan'da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü
Hindistan'da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü

Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Hindistan tren vagonlarını karantina merkezine çevirmeye başladı.

Korona virüs dünya çapında yayılırken ülkeler aldığı tedbirler artmaya devam ediyor. Hindistan'da 4 bin 314 korona virüsü vaka kaydedilirken, ülkedeki 20 bin eski tren vagonu karantina merkezine dönüştürülmeye başlandı. Gerekli cihazlar ve tıbbi ekipmanlar yerleştirilen her vagonda 16 yatak bulunuyor. Yerel kaynaklara göre salgınla mücadele kapsamında stadyumlar da karantina merkezleri olarak kullanacak.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen korona virüsünün etkisi artmaya devam ettiği Hindistan'da son hafta vaka sayılarında endişe edici bir yükseliş oldu. Ülkede korona virüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi daha önce 14 Nisan'a kadar ülke genelinde yolcu trenlerini askıya alındığını açıkladı.

Abid Mazhar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.