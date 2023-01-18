İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hindistan'da uçurtma festivali faciaya döndü: 6 ölü, 200 yaralı

Hindistan'da uçurtma festivali faciaya döndü: 6 ölü, 200 yaralı
Hindistan'da uçurtma festivali faciaya döndü: 6 ölü, 200 yaralı

Hindistan'ın Uttarayan eyaletindeki geleneksel uçurtma festivalinde 3'ü çocuk 6 kişi uçurtma iplerinin boğazlarını kesmesi sonucu hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarayan eyaletinde kışın yaza dönüştüğü günü kutlamak için geleneksel uçurtma festivali düzenlendi. Festivalde 3'ü çocuk 6 kişinin uçurtma iplerinin boğazlarını kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer festivalde 200 kişinin de yaralandığını bildirirken, yaralılar içinde çok sayıda çocuk olduğunu söyledi. Hafta sonu düzenlenen festivalde insanlar kışın yaza dönüştüğü günü kutlamak için teraslardan ve çatılardan uçurtma uçurdu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.