Hindistan'da vaka ve can kaybı sayısında yeni rekor

Korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka ve can kayıpları sayısında yaşanan artışın ardından hastanelerde oksijen ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanan Hindistan'da, bugün günlük pozitif vaka ve can kaybı sayılarında yaşanan artışta yeni bir rekor kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 412 bin 262 pozitif vakanın tespit edildiği, toplam Covid-19 vaka sayısının 21 milyon 77 bin 410'a yükseldiği ve Hindistan'da salgının başlangıcından bu yana günlük vaka sayısındaki artışta yeni rekorun kırıldığı kaydedildi. Bakanlık, ülkede son 24 saat içinde 3 bin 980 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan'da can kaybı sayılarında da yeni rekorun kayda geçtiğini ve toplam can kaybı sayısının 230 bin 168'e yükseldiğini aktardı. Bakanlık, Hindistan'da salgının başlangıcından bu yana ise 17 milyon 280 bin 844 kişinin tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Hindistan'da aşılama kampanyasının başlangıcından bu yana toplamda 157 milyon 750 bin 752 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 29 milyon 122 bin 833 kişiye ise aşının her iki dozu da yapıldı.

Krematoryumlarda ve hastanelerde yer bulunamıyo



Hindistan'da Covid-19 salgınında günlük vakalarda ve can kayıplarında yaşanan korkutan artış nedeniyle tedavi için hastanelerde yer bulunamıyor. Ayrıca krematoryumlarda yaşanan yoğunluk sonucu ülkede park ve sokaklar neredeyse bir krematoryumlarda dönüştürülüyor. Salgında hayatını kaybedenler ise park ve sokaklarda kurulan bu alanlarda topluca yakılıyor.