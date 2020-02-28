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Hindistan'da vatandaşlık yasası protestolarının bilançosu: 39 ölü

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestolarının bilançosu: 39 ölü
Hindistan'da vatandaşlık yasası protestolarının bilançosu: 39 ölü

Hindistan’da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 39’a yükseldi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. Düzenlenen protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle gerilim tırmandı. Pazar günü başlayan gösteriler giderek şiddet olaylarına dönüştü. Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yetkililer 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve ölenlerin arasında bir polis memurunun bulunduğunu, 70'den fazla polis memurunun da yaralandığını belirtti.

Başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda grupların yağma, kundaklama ve vandalizme başvurdukları aktarıldı. Özellikle Müslümanların daha güvenli yerler bulabilmek adına evlerini terk ettiği belirlendi.
Vatandaşlık Düzenleme Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Yasa, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlık dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken, aynı sınıftaki Müslümanları kapsam dışı bırakıyor. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

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