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Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı

Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı
Hindistan'da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı

Hindistan’ın Mumbai kentinde otomobille çarpışan ve yakıt deposu alev alan motosikletin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan’da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai kentinde otomobil ile çarpışan motosikletin yakıt deposu alev aldı. Yoldan geçen bir su tankeri tarafından alev alan yakıt deposuna müdahale edildiği sırada ise motosiklette patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile 2 kişi yaralanırken, yakınlarda bulunan bir araçta alev aldı. Patlamada yaralananlardan biri acı içinde yerde kıvranırken, çevredeki vatandaşlar su ile yanan adama müdahale etti. Patlama anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Sohail Khan

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