Hindistan'da yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 25 yaralı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker devrilmesinin ardından patladı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, en az 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, bölge halkının tankerin devrilmesinin ardından etrafında toplandığını ve bu sırada alev alan tankerin patladığını aktardı.

Yaralıların tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve en az 8'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sohail Khan



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