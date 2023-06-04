İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hindistan'da yapım aşamasındaki köprü çöktü

Hindistan'da yapım aşamasındaki köprü çöktü
Hindistan'da yapım aşamasındaki köprü çöktü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yapım aşamasındaki köprü çöktü.

Hindistan’da yapım aşamasındaki köprü çöktü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.