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Hindistan'da yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı

Hindistan'da yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı
Hindistan'da yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı

Hindistan’ın Mumbai kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Hindistan’da yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanması üzerine Pazar günü sokağa çıkma yasağı getirildi.

Mumbai polisi tarafından yapılan açıklamada, akşam saat 20.00 ile sabah saat 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Kentte alınan önlemler kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, restoran ve kafelerin paket servis yapabileceği kaydedildi.

Mumbai'de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri ana caddelerde konuşlandırıldı.

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