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Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Hindistan'da yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram kentinde perşembe gününden beri devam eden şiddetli yağış ve düşen yıldırımlar faciaya yol açtı. Kentte yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü.

Yıldırımın ağaca isabet etmesiyle birlikte 4 kişi yere düşerken, yardımların güvenlik görevlileri koştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, yaralı diğer 3 kişiden 1'inin vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu belirtti.

Yaşanan korkunç olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan, Hindistan'da geçtiğimiz yıl muson mevsiminde Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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